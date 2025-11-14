最新のVRやメタバースといえば、その没入感が魅力。そんな没入体験を、実は19世紀の人々も楽しんでいたといわれています。それを可能にしたのが、当時ヨーロッパで流行していたパノラマ画。円形の壁に絵を描き、まるで目の前にその光景が広がっているように見せる技法です。今回プレスツアーで訪れたポーランド西部の水の都ヴロツワフで、このパノラマ画の代表作をはじめ、1000体以上の小人像が点在する街歩きや世界遺産の建築など