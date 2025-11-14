日本―ガーナ前半、競り合う堂安（10）＝豊田スタジアムサッカー日本代表は14日、愛知・豊田スタジアムでの国際親善試合でガーナ代表に2―0で快勝した。前半に南野（モナコ）が先制点を決め、後半に堂安（アイントラハト・フランクフルト）が加点した。世界ランキングは日本が19位でガーナは73位。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する両チームの対戦成績は、日本の通算6勝3敗となった。18日には年内最後