「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表に２−０で快勝した。１０月のブラジル戦に続き、２連勝を飾った。日本は試合序盤から主導権を握り、相手陣地でボールを支配した。前半１６分、ＭＦ佐野海舟からのパスを受けたＭＦ南野拓実がゴール右隅へ先制点。これが代表通算２６得点目で、木村和司に並び歴代８位となった。後半１５分には