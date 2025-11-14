2022年Ray2月号の表紙を飾ってから、約3年半。THE BOYZが、撮りおろしビジュアルとともにRay WEBに帰ってきました♡今回は、当時Rayで答えてくれたインタビュー内容と、“2025年の今”の答えを並べて振り返る、スペシャルな企画。あの頃の自分と変わったこと、変わらないこと、そして“アップデートされた彼ら”の魅力に迫ります。さらに、最新版のTHE Bと韓国デートするなら行きたい場所、日本でやりたいこと、メンバーと入