愛車をメンテナンス！タレントのイモトアヤコさんが、2025年11月4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「イモトの完璧な休日」と題した動画を投稿し、愛車のメンテナンスの様子を公開しました。イモトさんの「高級ハイエース」どんなモデル？（Photo：時事通信 画像は著書「イモトの元気の素８８の言葉」刊行記念イベントにて）【画像】超カッコイイ！ 「イモトアヤコ」×「高級ハイエース」を画像で見る！イモトさんといえ