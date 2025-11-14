◆国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）日本は２６年北中米Ｗ杯出場国のガーナを迎え、２―０の勝利を収めた。南野拓実、堂安律がゴールを決めた。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【６・５】ブラジル戦をベースとし、遠藤と板倉を組み込まない判断で快勝。結果的に競争は激化ＧＫ早川友基【６・０】プレー機会は少なかったが、それでも光った安心感。臆することなく堂々とクリーンシート達成ＤＦ渡辺