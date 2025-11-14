◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。先月１４日のブラジル戦で０―２からひっくり返して３―２で歴史的勝利を収めた森保ジャパンは、森保一監督が「ブラジル戦のスタメンが中心」と明言したように、先発の変更は２人のみ。ＭＦ田中碧とＧＫ早川友基が新たに先発に名と連ねた。過去５勝３敗のガーナに対し、日本は