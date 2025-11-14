◇国際親善試合日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）サッカー日本代表に初招集されたＭＦ北野颯太が、２―０の後半３１分からピッチに投入された。ＭＦ久保建英に代わって入った。今季はＣ大阪で開幕を迎え、トップ下で躍動。６月にオーストリア１部のザルツブルクへ移籍し、その後も４得点２アシストと結果を残して代表の座をつかみ取った。開幕時に目標に掲げた「海外挑戦」と、「代表入り」の２つを達成した２