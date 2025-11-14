タレントの勝俣州和（60）が、8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。祖父の意外な職業を明かした。番組では祖父の遺志を受け継いでペンキ店を営む店主に取材。その中で祖父の話題になると、勝俣は「うちのおじいちゃんは元足袋職人」と告白した。当時、静岡・御殿場では乗馬が流行っていたため「乗馬ズボンの職人になって、1年も2年も3年も予約でいっぱいになった」と売れっ子だったという。そん