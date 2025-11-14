■サッカー男子 キリンチャレンジカップ2025 日本代表 2ー0 ガーナ代表（14日、愛知・豊田スタジアム）【独占】“史上最強”日本のエース・久保建英に柿谷曜一朗が迫る、W杯で一番上を目指せるチャンス「（確率は）今回一番高いんじゃないかな」サッカー男子日本代表（FIFAランク19位）は、ともに来年のワールドカップ出場を決めているガーナ代表（同73位）と対戦し2−0で勝利した。3試合連続で先制を許した日本は南野拓実（30）が