元モーニング娘。で歌手の佐藤優樹が声帯炎のため、１５日に兵庫・神戸ＨａｒｂｏｒＳｔｕｄｉｏで開催される公演「Ｍ−ｌｉｎｅＳｐｅｃｉａｌ２０２５〜ＭａｋｅＳｏｍｅＮｏｉｓｅ！〜」を欠席することが１４日、事務所の公式サイトで発表された。発表では「一昨日より喉の痛みと発熱の症状がみられ」とし「病院で診察を受けた結果、『声帯炎』で１週間の声の静養（沈黙）が必要との診断を受けました」という