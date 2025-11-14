参議院の予算委員会で、高市首相は、石破政権時代に「2020年代に全国平均1500円」とされていた最低賃金の目標について、「明確に示すのは非常に難しい」と述べました。立憲民主党・古賀之士議員：時給が今後、将来いくらぐらいになるか具体的な何か目標等はございますか。高市首相：明確に目標というのを示すのは非常に難しい。立憲民主党・古賀之士議員：一時期、時給1500円を目指すという内閣も確かあったように記憶しております