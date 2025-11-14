プロ野球・巨人が14日、ドラフト3位で指名された亜細亜大学の山城京平投手と都内のホテルで仮契約を行いました。契約金は6000万円、年俸は1000万円（金額はいずれも推定）となります。山城投手は阿部慎之助監督が「素晴らしいポテンシャルを持っている。エンジンはそんなに大きくないんだけど、150キロ超えてくるし」と称賛。仮契約後の会見に同席した水野雄仁編成本部長も「潜在能力は非常に高いものがあります。失礼かもしれませ