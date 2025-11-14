【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からシャッフルユニットソング「クマクマレスＱ」がフルサイズで配信開始された。シャッフルユニット『レスQベアズ』が贈る、可愛くキャッチーなフレーズにご注目！クセになっちゃう不思議な楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ シャッフルユニットソングレスQベアズ「クマクマレスＱ」作詞：こだま さおり作曲 / 編曲：2