■これまでのあらすじ義母が買ってきた「1歳でも食べられるケーキ」。だがそれをひと口食べた息子の様子がどこかおかしく、彩乃が問い詰めると、義母は実は卵が入ったケーキだと白状する。彩乃は息子を病院へ連れて行くが、義母はその後も「大袈裟なんだから」と呟くだけで―…。病院で「軽度の卵アレルギー」と言われたとき、正直ほっとしました。最悪の事態じゃなかったことに胸をなでおろしたけれど、同時になぜ未然に防げ