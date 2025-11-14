【その他の画像・動画等を元記事で観る】アーティストデビュー１周年を迎える今年11月に2ndシングル「不器用に 君のとなり」をリリースする前島亜美。２作連続のアニメタイアップとなる今作は、自身も堀田美緒役で出演するTVアニメ『不器用な先輩。』のEDテーマ。作品の雰囲気にぴったりな心温まるような楽曲で、不器用ながらも真っ直ぐな気持ちを歌い上げている。このシングルに込めた思いを、開催直前となった2ndライブへの意気