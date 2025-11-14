※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ産院に夫を呼び出し、助産師・みくとの三者面談にこぎつけた妻。すべて知っていることを告げてもしらを切り通すふたりだが…証拠なんて、あるはずない！こちらがまとめになりますこれは言い逃れできない！完全勝利の瞬間！履歴を消し、携帯を離さず警戒していた夫。でも――まだまだ甘い！妻が突きつけたのは、課長の