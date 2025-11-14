静岡市の飲食店経営者の男性を殺害し、遺体を損壊・遺棄した罪に問われている男に懲役16年の実刑判決が言い渡されました判決によりますと被告の男は去年6月、静岡市で飲食店共同経営者の男性を包丁で複数回突き刺し殺害し、アルバイト従業員の当時１９歳の女と共謀の上、遺体を燃やしたほか、電動のこぎりで切断し、藤枝市内の山中に遺棄したとして、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われていました。14日の判決で静岡地裁の丹羽芳徳