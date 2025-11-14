前の話を読む。ミサに自分の行為をバラされ居場所をなくしたミチオ。サトコに「会社を辞めていい。養える」と言われ、会社を辞めてしまう。そんなある日、サトコからある提案をされて…。■どこまでも自分本位な男■受け入れてくれた…と思いきや!?■サトコがある行動に出る！■変わり過ぎ！■惚れなおすミチオ…サトコに「子どもが欲しい」と言われたミチオ。養ってもらっている身でありながら、ここにきても自分のことだけしか考