藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。11月8日（土）の放送は、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんが登場！ ここでは、今年の「SMBC日本シリーズ」（以下：日本シリーズ）を振り返った模様をお届けします。（左から）藤木直人、五