静岡市清水区に住む60代の男性が公的機関を名乗る複数の人物から電話があり「逮捕案件だ」などと言われ、およそ7200万円を騙しとられる詐欺事件がありました。警察によりますと静岡市清水区に住む60代の無職の男性はことし10月中旬自宅の固定電話に総務省職員を名乗る男から「あなた名義の口座が悪用されているので被害届を出すか」などと言われ話を進めるとそのまま電話が警察官や検察官を騙る者に繋がったといいます。すると、「