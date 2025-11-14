◆大相撲▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）西前頭２枚目・若元春（荒汐）が、横綱・豊昇龍（立浪）をはたきこんで、通算３個目を挙げた。立ち合いの左の変化を選択し、白星をつかんだ。「狙っていた。（豊昇龍に）最近はもっていかれる相撲が増えてきたので、体が小さいから考えないといけない。自分の相撲で勝ったわけではない。作戦勝ち。相手が横綱で何でもして、挑戦していかないと、胸を借りるつもりでいっ