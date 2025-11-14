福島県大熊町の吉田淳町長（左奥から3人目）と面会した石原環境相（右端）＝14日午後、福島県大熊町石原宏高環境相は14日、就任後初めて東京電力福島第1原発が立地する地元自治体を訪問した。福島県大熊町の吉田淳町長との面会で「地元との信頼関係を大切にし、復興の加速に全力を尽くす」と述べた。双葉町の伊沢史朗町長とも会談し、原発事故に伴う県内の除染で発生した土の最終処分など政府の取り組みを説明した。除染土など