空港に現れた1頭の「子グマ」。さらに、銀行の地下駐車場に入り込んだ「子グマ」。現場は県庁や裁判所などが立ち並ぶ官庁街。今、こうした市街地に親から離れて単独で行動する“はぐれ子グマ”が出没するケースが相次いでいます。石川県立大学大井徹 特任教授「今は母グマと一緒に行動している時期です。今の時期に子グマが単独で行動しているのは、ちょっと異常事態。危険な場所や安全な場所を母グマから十分学習していな