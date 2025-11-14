「国際親善試合、日本代表−ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表と対戦。後半１５分、堂安律の左足でのゴールで１点を追加した。前半を南野の先制弾で１−０で折り返した日本代表。後半１５分、右サイドを駆け上がった堂安がボールをもらうと、左足を振り抜いて、ニアサイドを射抜いた。