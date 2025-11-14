聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１４日、開幕の１５日に先立ってサッカー男子の１次リーグが福島・Ｊヴィレッジで行われ、日本が８―０で豪州を破り、初戦を白星で飾った。１４日夜には日本選手団の結団式が東京都内で実施され、旗手を務める空手女子の小倉涼選手（２５）（坂戸ろう学園教）は「感謝の気持ちを結果でお返しできるよう、全力を尽くします」と決意表明した。式