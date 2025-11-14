職場環境の整備に「ふくふく認証」 大分県によると、2026年時点の大分県内の介護職員は2万2896人と推計される。実際に必要な職員は2万4264人となっているため、県内だけで1300人以上が不足する計算となる。 介護職員については、少子高齢化の影響や肉体的な負担が大きいイメージもあることなどから全国的に人手不足が深刻となっている。 こうした状況を受けて大分県ではICT機器の導入支援や外国人材の受け入れ推進な