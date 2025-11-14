全国高校ラグビー岡山県大会の決勝があす（15日）行われます。 【写真を見る】「朝日・一宮・玉島」の3校合同チームと「倉敷」が対決あす（15日）「全国高校ラグビー岡山県大会」決勝 対戦カードは、合同チームとして岡山県内で初めて決勝進出を果たした「朝日・一宮・玉島」の3校と、5年連続5回目の花園を目指す倉敷です。 岡山朝日10人【画像①】・岡山一宮4人【画像②】・玉島9人