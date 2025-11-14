（台北中央社）台湾プロ野球の富邦ガーディアンズは14日、来季のコーチ陣に日本人3人が新たに加わることを発表した。中日の森野将彦・前打撃作戦コーチ、2021年まで楽天で内野守備コーチなどを務めていた酒井忠晴氏、08年の現役引退後、ソフトバンクで甲斐拓也を育てた的山哲也氏の3人。役職は後日公表されるという。元阪神の林威助副GM（編成担当）は、日本球界で長いキャリアと豊富な指導経験を持つ3氏が選手の成長を後押し、台