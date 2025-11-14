2025年11月11日（火）から、『OMO7旭川 by 星野リゾート』にて都市の夜を満喫するイベント『ローカルリズムナイト』が開催されています。 画像：星野リゾート “テンションあがる「街ナカ」ホテル”をコンセプトとしている『OMO』では、ホテルに戻ってきてから寝るまでの時間も素敵なひとときを過ごして欲しいという想いから、『ローカルリズムナイト』と題した夜のイベントを開催しています。 各施設