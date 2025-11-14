日本保守党の党大会であいさつする百田代表＝14日午後、東京都千代田区日本保守党は14日、初めての党大会を東京都内で開いた。百田尚樹代表は次期衆院選に関し「現実的な目標として10議席を獲得する。東京、大阪、福岡の大都市をがっちり押さえ、東海で全力を振り絞る」と強調した。高市早苗首相に関し「いくつかの失望を禁じ得ない」と指摘。一方で「理念はかなり良いものがある。日本が豊かに強くなるためなら、どんなことで