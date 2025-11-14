野球日本代表「侍ジャパン」は１５、１６日、韓国代表との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」（東京ドーム）に臨む。来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のメンバー入りに向け、最後のアピールの場となる。井端監督は今回、牧（ＤｅＮＡ）、小園（広島）、村林（楽天）、野村（ソフトバンク）ら二塁手、遊撃手を多く招集した。米大リーグ所属の日本人選手にこのポジションを専門とする内野