韓国発コスメブランド「ＴＩＲＴＩＲ（ティルティル）」が、東京・渋谷で期間限定ポップアップストア「ＴｈｅＤａｗｎｏｆａＮｅｗＥｒａ」（１５〜２２日）を開催。それに先だち１４日、芸能人ら１７人を呼びフォトコールを行った。ブランドカラーの赤をドレスコードに集結したセレブリティたち。関口メンディーがトップバッターで、谷まりあ、Ｋ―ＰＯＰグループ「ＴＲＥＡＳＵＲＥ」元メンバー・ＭＡＳＨＩＨＯ、