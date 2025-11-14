産休・育休を経たテレビ朝日・森川夕貴アナウンサーが14日放送のニュース番組『わたしとニュース 〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』（ABEMA NEWSチャンネル）に復帰後初出演し、壮絶なつわり体験を語った。【写真】SNSで話題になった森川夕貴アナのイラスト番組冒頭では久々の現場に立つ心境を語った。森川アナは「1年半の間、お休みをいただいておりまして、夫の仕事でアメリカに滞在して子どもを産んで、産休・