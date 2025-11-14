◇国際親善試合日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）日本代表ＭＦ堂安律が、２４年６月のシリア戦以来、約１年５か月ぶりのゴールを決めた。１点リードの後半１５分、右サイドでＭＦ久保建英からパスを受けると、中へカットインしてＤＦの股を抜いてニアに流し込む技ありのシュート。右ウィングバックとして先発し、右シャドーの久保とポジションチェンジも行いながら攻撃に絡むと、得意の左足で結果を残した。今季