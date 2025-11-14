マスク資料 岡山県は14日、定点把握に基づく直近1週間（11月3日～11月9日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。 岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は96人で、１医療機関あたり1.92人（前週2.44人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（11月3日～11月9日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数は2.33人（前週2.78人）でした。