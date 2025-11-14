◆大相撲▽九州場所第６日（１４日、福岡国際センター）十両で西４枚目の朝乃山（高砂）が東７枚目・尊富士（伊勢ケ浜）を下し、４連勝とした。立ち合いで押し込まれたが、左足を俵にかけて残し、逆転の突き落としを決めた。初日から２連敗を喫したが立て直し「相撲は悪いけど、今は白星を取れることがいい薬。その中で相撲内容が良くなっていけば」と語った。両者の対戦は尊富士が新入幕Ｖを果たした昨年春場所１４日目以