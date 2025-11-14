「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）新関脇安青錦（２１）＝安治川＝が５勝目を挙げた。入門前に相撲部で稽古を積むなど関西大とは縁深い。関西学院大出身の宇良（木瀬）との初対戦で実現した“関関戦”を寄り切りで制した。安青錦は立ち合いもろ手で宇良を突き放した。頭を下げて押し合い、いなしに崩される場面もあったが耐えた。「自分より低い相手。焦らず少しずつ。我慢できて良かった」。左四つに