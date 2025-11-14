作家、タレントの宮田愛萌の『1st写真集』（幻冬舎）2026年1月28日に発売される。 【画像】宮田愛萌、セブ島での水着やランジェリーショット 撮影地は、宮田が高校生の頃に短期留学で滞在した経験を持つフィリピン・セブ島。今回の写真集は「30歳になる前に自身の体を記録として残す」というコンセプトで、宮田は撮影に向けて約1年間のトレーニングを実施。 写真集では水着やランジェリーでの撮影が含