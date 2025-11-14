マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィー（24）は今冬多くのクラブから狙われているようだ。2024年夏にボローニャからユナイテッドにやってきたザークツィーだが、イングランドではインパクトを残すのに苦労しており、同クラブではここまで公式戦54試合に出場し7ゴール3アシストだ。さらに今シーズンはまだ5試合にしか出場しておらず、プレイタイムは90分のみ。大きく序列を落としている。