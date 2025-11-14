クマによる被害が全国で相次いでいることを受け、11月13日から、警察官がライフル銃でクマを駆除することが可能になりました。東海地方でもクマ対策として、ドローンを使った"新たな作戦"が始まっています。 ■嫌がる「犬の鳴き声」を…クマ対策にドローン投入 岐阜県飛騨市古川町で、14日から新たなクマ対策が始まりました。上空に飛び立ったのはドローンです。（リポート）「現在ドロ}