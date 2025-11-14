NTT、TBSテレビ、TBSアクトは11月14日、映像・音声プロダクションの効率化と高度化を目的として、約3000キロメートル離れた拠点間のバーチャルプロダクションにおける映像制作向けゲームエンジンのリモートGPUを、IOWN APN（All-Photonics Network）で接続する実証に成功したことを発表した。この成果により、IOWN APNを活用することで、高品質で迫力のある映像制作が拠点規模によらず広範囲で実施可能となることが期待できるのだ