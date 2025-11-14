俳優の草なぎ剛が主演を務める舞台『シッダールタ』の公開ゲネプロが14日、東京・世田谷パブリックシアターで行われた。舞台『シッダールタ』公開ゲネプロに登場した草なぎ剛○ヘルマン・ヘッセの最高傑作『シッダールタ』を舞台化世田谷パブリックシアター芸術監督・白井晃氏の演出で、ノーベル文学賞受賞作家であるドイツの作家ヘルマン・ヘッセの最高傑作『シッダールタ』を舞台化した本作は、古代インドを舞台に主人公が悟りに