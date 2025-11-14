◆大相撲▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が盤石の相撲で、単独トップに立った。立ち合いで東前頭３枚目・平戸海（境川）得意の左前まわしを許したが、動じることはなかった。左おっつけで相手の上体を起こし、さらに強烈な右のど輪で一気に押し倒し。「はさみつけてもっていけた。流れの中でうまく対応できた」と振り返った。無傷の６連勝で、早くも単独で先頭を走るが「全く気にしてい