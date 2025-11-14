◇サッカー国際親善試合 日本-ガーナ (14日、豊田スタジアム)日本代表は堂安律選手のゴールでリードを2点に広げました。1-0とリードした後半15分。ペナルティエリア右で久保建英選手がボールを持つと、後方から勢いよく右サイドに走り込んだ堂安選手へパスが通ります。するとエリア内右、得意の位置で相手選手と対峙した堂安選手は切り返すと見せかけて、すかさず左足でシュート。ボールはニアの狭いところを抜け、ゴール右隅へ決