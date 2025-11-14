きょう（14日）も各地で出没するなど、依然続くクマによる被害。政府は、クマ被害の対策パッケージを取りまとめました。災害ともいえる今の状況を、止めることは出来るのでしょうか？【写真で見る】「これはヤバい」目撃された海を泳ぐクマ政府が取りまとめ「クマ被害の対策パッケージ」日比麻音子キャスター：政府がクマ被害対策パッケージを取りまとめました。クマへの対策を関係閣僚会議でまとめていくのは、初めてのことで異例