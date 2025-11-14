ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２年連続３度目の選出となった。「ＭＬＢネットワーク」の中継に登場したジャッジはサマンサ夫人、愛犬のガス、ペニーと喜びを分かち合ったが、その服装に注目が集まった。シンプルなダークカラーの長袖シャツに目立つネックレスを身につけていたが、ＳＮＳでは一斉に「ザ・ロックだ」の声が上