2025年のアルテミスステークス（G2）を制したフィロステファニ（牝2・栗東・中内田充正）は、11月14日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道千歳市の社台ファームで繁殖馬となる予定。【アルテミスS】良血フィロステファニが重賞初制覇…白毛馬マルガは敗れる怪我により引退フィロステファニは2023年2月7日生まれ、父エピファネイア、母スキアという血統で、馬主は有限会社社台レースホース。デビューから無傷の2連勝を飾り