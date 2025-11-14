ピーマンだけを残してしまう子供になんとか食べさせようとする母は？【漫画】本編を読む子どもの好き嫌いで食事に頭を悩ませる親は多い。肉や魚は好きだが、野菜を全く食べない偏食気味な子どもに、どうにかして野菜を食べさせようと頑張る親の姿を描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「子育てに正解はない」を紹介する。本作はピーマンが嫌いな子どもになんとか食べさせようと奮闘する母親の話で、万バズの反響があった人気作だ