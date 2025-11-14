富山市婦中町の工場の敷地内できょう、不審物が見つかりました。不審物には、手書きで「爆弾」と書かれていたということで、一時、周辺では通行が規制されるなど物々しい雰囲気に包まれました。長谷川大記者「富山市婦中町の工場の一角。支店長の男性は、こちらで白いビニール袋に包まれた不審物を見つけました。そこには漢字で『爆弾』と書かれていました」こちらが、その不審物です。きょう午前11時すぎ、富山市婦中町にあ